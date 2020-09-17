Лукашенко: Беларусь усиливает границу с Украиной и закрывает с Польшей и Литвой

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент также призвал украинцев, поляков и литовцев "остановить своих сумасшедших политиков"

Беларусь усилила государственную границу с Украиной, а также полностью закрыла ее с Польшей и Литвой. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме, сообщает TUT.BY.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к большому сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил Лукашенко.

Кроме этого, белорусский глава обратился к народам Украины, Польши и Литвы с призывом противостоять развязыванию войны.

"Остановите своих сумасшедших политиков, не дайте развязаться войне", - заявил он.

Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались 9 августа после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. В ходе акций правоохранители проводят задержание протестующих и лидеров оппозиции.

Кроме этого, периодически в центр Минска стягивают военную технику и спецсредства для разгона демонстрантов. С начала беспорядков в Беларуси были задержаны сотни людей, есть погибшие.

К слову, Европейский Союз не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко и намерен пересмотреть отношения со страной.

А недавно, 17 сентября, Европарламент признал новосозданный Координационный совет как временный представительный орган народа Беларуси.