Лондон и Берлин осудили приговор Навального и призвали немедленно отпустить его
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал решение суда "горьким ударом по основным свободам и верховенству закона в России"
Великобритания и Германия призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого российский суд отправил на 3,5 года в колонию. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Великобритания призывает немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
По его словам, Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидаемых от любого ответственного члена международного сообщества.
В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас назвал решение суда "горьким ударом по основным свободам и верховенству закона в России" и призвал российские власти немедленно освободить Навального.
Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний суд о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил его к 3,5 годам заключения.