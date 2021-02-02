live
Новости » Мир Читати новину українською

Лондон и Берлин осудили приговор Навального и призвали немедленно отпустить его

Алексей Навальный в зале Мосгорсуда РБК

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал решение суда "горьким ударом по основным свободам и верховенству закона в России"

Великобритания и Германия призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого российский суд отправил на 3,5 года в колонию. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Великобритания призывает немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

По его словам, Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидаемых от любого ответственного члена международного сообщества.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас назвал решение суда "горьким ударом по основным свободам и верховенству закона в России" и призвал российские власти немедленно освободить Навального.

Новости по теме: В Москве идет суд над Навальным: У здания суда начались задержания

Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний суд о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил его к 3,5 годам заключения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине запустят сайт для записи на вакцинацию против COVID-19 Неприятно стоять с протянутой рукой: Зеленський про ситуацию с получением вакцины В Украине за минувшие сутки выявили 2030 новых случаев коронавируса, выздоровело - 5131 пациент В Португалии критическая ситуация с COVID-19: Германия направляет помощь
Loading...

программы канала ZIK

Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Продвижение Витренко. Пожар в
Разрешение на оружие. Противостояние против пандемии COVID-19 | Ток-шоу
Пожар в Первомайске. Обвалились дома. Планы ВРУ. Мировые катаклизмы | #Новости | 02.02.21