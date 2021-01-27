Ломают двери: В квартиры Навальных в Москве пришли с обысками

Российские силовики возле дома, где живет Юлия Навальная Twitter / Ivan Zhdanov

Квартиры обыскивают по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил

В Москве силовики пришли обыскивать квартиры оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии Навальной. Об этом сообщил директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.

Отмечается, что в квартире Навального силовики начали ломать двери. "В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный", – написал Жданов.

В то же время стало известно об обысках и в квартире жены оппозиционера, Юлии Навальной. Также директор Фонда написал, что все обыски происходят по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Кроем того, обыски начались и в Фонде борьбы с коррупцией.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Напомним, 17 января в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.

В субботу, 23 января, в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). Вечером стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысила три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.