live
Новости » Мир Читати новину українською

Ломают двери: В квартиры Навальных в Москве пришли с обысками

Российские силовики возле дома, где живет Юлия Навальная

 Twitter / Ivan Zhdanov

Квартиры обыскивают по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил

В Москве силовики пришли обыскивать квартиры оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии Навальной. Об этом сообщил директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.

Отмечается, что в квартире Навального силовики начали ломать двери. "В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный", – написал Жданов.

В то же время стало известно об обысках и в квартире жены оппозиционера, Юлии Навальной. Также директор Фонда написал, что все обыски происходят по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Кроем того, обыски начались и в Фонде борьбы с коррупцией.

Напомним, 17 января в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители

Новости по теме: "Много людей голосуют за Путина": В Кремле отреагировали на акции протеста

В субботу, 23 января, в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). Вечером стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысила три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку для снижения народного недовольства, - Илья Кива Шмыгаль заявил о реализации 8 шагов для уменьшения тарифов в Украине: О чем идет речь Законопроект о референдуме и доклад Шмигаля: Что рассмотрит Рада на следующей неделе На сессии Славянского горсовета депутаты призвали премьер-министра Шмыгаля уйти в отставку
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20
Илья Кива | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Тарифы и референдум. Судебная система. Рейтинг
Тарифы раздора. Локдаун VS Экономика. Легализация оружия? | Ток-шоу