Локдаунов в странах можно избежать, достаточно всем носить маски, - ВОЗ

По словам главы европейского подразделения ВОЗ, если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет

Страны Европы могут избежать введения режима полной изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим. Об этом сообщил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба организации.

Отмечается, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств ужесточают карантин и даже вводят полные локдауны.

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимость в карантинах не будет", - заявил Клюге.

