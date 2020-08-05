Ливан считает, что в Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена

Взрыв в Ливане Reuters

Предполагается, что кораблем владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус", сообщает "Медуза".

Как отмечается, ранее этим кораблем владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. По крайней мере, так говорили моряки, работавшие на судне, и писала российская "Новая газета" в июле 2014 года.

"В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили ему выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин "фактически бросил судно", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что позже из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута. В последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Напомним, мощный взрыв в ливанской столице Бейруте прогремел 4 августа в районе порта. Несколько кварталов города были полностью разрушены.

По последней информации, в результате ЧП погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тыс. пострадали, еще около сотни считаются пропавшими без вести.

Предварительно, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые хранили в порту без соблюдения мер безопасности.