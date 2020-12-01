Литва утверждает, что на первом блоке новой БелАЭС произошла авария

Белорусская атомная электростанция ТАСС

В заявлении допускается, что скорее всего произошла имплозия бака, который требует замены

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы запросила у Минска информацию о возможной аварии на первой Белорусской атомной электростанции. В прибалтийской стране подозревают, что поломка произошла в запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС, сообщает "Интерфакс-Запад".

"При окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие. Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора", - написал портал ecohome-ngo.ny и опубликовал заявление Белорусской антиядерной кампании.

В заявлении допускается, что скорее всего произошла имплозия бака, который требует замены, но поскольку такая замена равнозначна признанию аварии – его вместо этого пытаются починить.

"Таким образом, мы имеем "горячий" реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", - говорится в заявлении.

В связи с этим ГИБАЭ Литвы обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску.

В свою очередь, в Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что не располагают официальной информацией об инциденте, однако знают об обращении ГИБАЭ.

При этом по информации БелАЭС сейчас реактор находится в горячем состоянии и происходят работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

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Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко открыл атомную электростанцию в Островце и назвал ее запуск "историческим событием в жизни Беларуси, которая становится ядерной державой".

Через несколько дней после этого, выработка электроэнергии на Белорусской атомной электростанции приостановили. Турбина была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.