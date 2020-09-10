Литва признала Тихановскую президентом Беларуси

Соответствующее решение принял парламент страны

Светлана Тихановская EPA

Сейм Литвы проголосовал за признание оппозиционера Светланы Тихановской президентом Беларуси. Соответствующая резолюция опубликована на сайте парламента.

Отмечается, что Литва поддерживает требования избранной главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета относительно новых и прозрачных выборов президента Республики.

Кроме того, отныне официальный Вильнюс не будет поддерживать действия "незаконного главы Беларуси" Александра Лукашенко и будет воспринимать все его действия во внешней и внутренней политике как преступления против белорусского народа.

В то же время, Литва обещает оказывать гражданам Беларуси и ее законным представителям политическую, экономическую и финансовую помощь. Также документом предусматривается возможное введение санкций против России в случае ограничения страной суверенитета Беларуси и вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику.

Напомним, в начале августа, после проведения выборов президента Беларуси, тогдашняя кандидатка Светлана Тихановская покинула страну и уехала в Литву. 11 августа она записала видеообращение с объяснением о выезде из страны. По словам Тихановской, решение о выезде в Литву она приняла самостоятельно, поскольку ей дали сложный выбор.

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Недавно главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на новых выборах в случае их проведения. Тогда она заявила, что с нее достаточно политики.