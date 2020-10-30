Литва передала ноту протеста послу Беларуси из-за закрытия границы

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Вильнюс требует от Минска объяснений такого шага

Министерство иностранных дел Литвы передало ноту протеста белорусскому послу из-за закрытия границы Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба литовского МИДа.

"30 октября Министерство иностранных дел передало дипломатическую ноту посольству Беларуси, протестуя против нарушения Соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Республики Беларусь о пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, в четверг днем Беларусь в одностороннем порядке, не уведомив Литву, нарушила процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением, и частично закрыла границу с Литвой.



Также Министерство иностранных дел Литвы просит Беларусь объяснить причины этого нарушения и обеспечить, чтобы оно больше не повторилось.

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Напомним, в четверг, 29 октября, Республика Беларусь официально закрыла границу для Украины, Польши, Латвии и Литвы, официальной причиной такого шага названа ситуация с распространением коронавируса.