Литва передала ноту протеста о нарушении воздушного пространства со стороны Беларуси

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Как отмечается, белорусский вертолет пересек литовскую границу накануне вечером

Литовская Республика передала послу Республики Беларусь ноту протеста относительно нарушения государственной границы Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

"24 августа посол Беларуси в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, которому вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики", - говорится в сообщении.

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Как отметили в литовском внешнеполитическом ведомстве, 23 августа в 18:50 белорусский вертолет Ми-24 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай.

Также в документе записке содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.

Напомним, ранее Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что Литва нарушила воздушное пространство страны, запустив воздушные шарики с красно-бело-красным флагом.