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Литва передала ноту протеста о нарушении воздушного пространства со стороны Беларуси

Фото из открытых источников

Как отмечается, белорусский вертолет пересек литовскую границу накануне вечером

Литовская Республика передала послу Республики Беларусь ноту протеста относительно нарушения государственной границы Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны

"24 августа посол Беларуси в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, которому вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики", - говорится в сообщении.

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Как отметили в литовском внешнеполитическом ведомстве, 23 августа в 18:50 белорусский вертолет Ми-24 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай.

Также в документе записке содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.

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Напомним, ранее Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что Литва нарушила воздушное пространство страны, запустив воздушные шарики с красно-бело-красным флагом.

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