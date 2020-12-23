Литва обратилась к России в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Теймур Абдуллаев Фото из открытых источников

Вильнюс призывает Москву оказать помощь больному коронавирусом Теймуру Абдуллаеву

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к России с призывом оказать больному COVID-19 фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву надлежащую медицинскую помощь и допустить к нему адвокатов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы в Twitter.

В дипведомстве подчеркнули необходимость освобождения Россией всех задержанных украинцев. "Очень тревожная новость об обращении с незаконно задержанным Россией гражданином Украины Теймуром Абдуллаевым. Мы призываем Россию соблюдать международный закон, оказать ему необходимую медицинскую помощь, обеспечить доступ к адвокатам и украинским консулам, а также освободить всех незаконно задержанных граждан Украины", – говорится в посте.

Как сообщает "Радио Свобода", мать Теймура Абдуллаева заявила, что ее сына снова поместили в штрафной изолятор, хотя 27 ноября должен был завершиться срок его пребывания в ШИЗО. Всего ростовский суд назначил мужчине 16,5 лет колонии.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением трех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир". Их приговорили к лишению свободы от 12 до 17 лет из-за причастности к "террористической деятельности".