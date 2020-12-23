live
Новости » Мир Читати новину українською

Литва обратилась к России в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Теймур Абдуллаев Фото из открытых источников

Вильнюс призывает Москву оказать помощь больному коронавирусом Теймуру Абдуллаеву

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к России с призывом оказать больному COVID-19 фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву надлежащую медицинскую помощь и допустить к нему адвокатов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы в Twitter.

В дипведомстве подчеркнули необходимость освобождения Россией всех задержанных украинцев. "Очень тревожная новость об обращении с незаконно задержанным Россией гражданином Украины Теймуром Абдуллаевым. Мы призываем Россию соблюдать международный закон, оказать ему необходимую медицинскую помощь, обеспечить доступ к адвокатам и украинским консулам, а также освободить всех незаконно задержанных граждан Украины", – говорится в посте.

Как сообщает "Радио Свобода", мать Теймура Абдуллаева заявила, что ее сына снова поместили в штрафной изолятор, хотя 27 ноября должен был завершиться срок его пребывания в ШИЗО. Всего ростовский суд назначил мужчине 16,5 лет колонии.

Новости по теме: Российский "Мемориал" признал политзаключенными еще четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением трех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир". Их приговорили к лишению свободы от 12 до 17 лет из-за причастности к "террористической деятельности".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кто такой Костюченко? Первого вице-президента УАФ регулярно обвиняют в грязных делах Подозрение в коррупции: Отстранят ли в налоговой фигурантку скандала? Мы доведем все дела до справедливого финала: Венедиктова отчиталась по борьбе с коррупцией в Украине В Полтавской области разоблачили военное командование на растрате более миллиона бюджетных средств
Loading...

программы канала ZIK

Сотрудничество с МВФ. Кризис. Инструкции для
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вакцинация от COVID-19. Выплата 8 тысяч предпринимателям | Заседание правительства | 23.12.20
Как министры борщ варили. Легализация каннабиса. Создание госавиакомпании | Детали дня | 23.12.20
Как Сенцов и Порошенко горшки побили. Новый год не для всех. Год медиков | Ток-шоу
Мутация коронавируса: Предотвращение заражения и вакцинация | COVID-19: Поддерживаем друг друга