Литва направила ноту протеста Беларуси из-за запуска АЭС в Островце
Литва будет продолжать действия, чтобы принять решение об уменьшении угрозы БелАЭС
Накануне Министерство иностранных дел Литвы отправило ноту Министерству иностранных дел Беларуси как реакцию на зафиксированные накануне данные о производстве электроэнергии на "опасной Островецкой атомной электростанции". Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.
"В ноте осуждаются безответственные действия Беларуси, которые усиливают ядерную угрозу и угрозу окружающей среде не только в Беларуси или Литве, но и во всей Европе. Беларусь призывают остановить работы по запуску атомной электростанции до тех пор, пока не будут реализованы самые высокие стандарты ядерной безопасности и требования по защите окружающей среды", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в литовском ведомстве напомнили, что запуск АЭС нарушает международные конвенции Эспо и Орхуса, а также отметили селективной сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и невыполнении рекомендаций Европейского Союза (ЕС), представленных во время проведения стресс-тестов.
Кроме того, в ноте напомнили об отсутствии ответов на вопросы по поводу оценки должного влияния сейсмической безопасности на Островецкой площадке на окружающую среду и население Литвы, обеспечения безопасной культуры, возможности атомной электростанции выдержать падение тяжелого пассажирского самолета и другие вопросы, поднятые ответственными органами Литвы.
"Министерство иностранных дел совместно с другими органами Литвы будет продолжать действия в ЕС, международных конвенциях и других международных форматах, в целях найти решение по уменьшению угроз со стороны опасной атомной электростанции в Беларуси", - подчеркнули в МИД Литвы.
Напомним, недавно Литва заявила, что прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, поскольку было обнаружено, что Белорусская АЭС в Островце начала производство.