Лидеры G20 по итогам саммита приняли декларацию о ведении мира к "постковидной" эре

Виртуальный саммит G20 Фото из открытых источников

Также представители 20-ти государств договорились заморозить долги беднейших стран

Виртуальный саммит лидеров "Большой двадцатки" завершился принятием декларации о работе над поставкой всей планеты вакцинами от COVID-19 и формированием сбалансированного "постковидного" миропорядка. Соответствующий документ обнародован на сайте саммита G20.

В частности, представители 20 стран задекларировали попытки обеспечить доступ всех людей к вакцине от коронавируса. "Мы, лидеры G20 едины в нашем убеждении, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня необходимы, как никогда, чтобы преодолеть актуальные вызовы и усилить возможности людей в 21-м веке в сохранении планеты... Мы обязались вести мир к эре после COVID-19, делая его устойчивым, сбалансированным и доступным для всех", – говорится в документе.

Кроме того, участники саммита констатировали, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по экономике и жизни людей. В документе отмечается, что экономика начала восстанавливаться, но распространение вируса все еще представляет угрозу.

Важно, что стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по замораживанию долгов бедных стран. Что касается "постковидной" эры, то в документе упор поставлен на сферах образования и туризма.

Напомним, недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Олимпийские игры 2021 года в Японии должны стать символом надежды для мира. Однако он добавил, что пока точно неизвестно, состоится ли Олимпиада в следующем году.