Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за коронавируса
Шарль Мишель отметил, что обязанностью лидеров ЕС является усиление согласованного подхода к вспышке
Лидеры стран Европейского Союза проведут экстренную видеоконференцию из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 марта сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter.
По словам президента Евросовета, основной обязанностью лидеров ЕС в условиях вспышки является усиление скоординированного подхода Евросоюза к распространению вируса COVID-19.
"Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте о чрезвычайной ситуации, с которой сталкивается Италия, и о подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета. Наш долг - усилить скоординированный подход ЕС", - подчеркнул Шарль Мишель.
I just talked to @GiuseppeConteIT about the extraordinary situation Italy is facing & prepare the videoconference with #EUCO members this afternoon.— Charles Michel (@eucopresident) March 10, 2020
Our duty is to strengthen an #EU coordinated approach.
We are with all those affected by #COVIDー19
Напомним, недавно в Италии начали усиление мер по предотвращению распространения коронавируса. В связи с этим правительство страны приняло решение запретить въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций.
К слову, по состоянию на 10 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Кроме этого, за весь период Министерство здравоохранения получило 40 подозрений относительно заболевания коронавирусом в Украине из которых 4 образца продолжают находиться на исследовании.