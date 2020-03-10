Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за коронавируса

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Шарль Мишель отметил, что обязанностью лидеров ЕС является усиление согласованного подхода к вспышке

стран Европейского Союза проведут экстренную видеоконференцию из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 марта сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter Лидеры

По словам президента Евросовета, основной обязанностью лидеров ЕС в условиях вспышки является усиление скоординированного подхода Евросоюза к распространению вируса COVID-19.

" Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте о чрезвычайной ситуации, с которой сталкивается Италия, и о подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета. Наш долг - усилить скоординированный подход ЕС", - подчеркнул Шарль Мишель.

I just talked to @GiuseppeConteIT about the extraordinary situation Italy is facing & prepare the videoconference with #EUCO members this afternoon.



Our duty is to strengthen an #EU coordinated approach.



We are with all those affected by #COVIDー19 — Charles Michel (@eucopresident) March 10, 2020

Напомним, недавно в Италии начали усиление мер по предотвращению распространения коронавируса . В связи с этим правительство страны приняло решение запретить въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций.