Лидеры Армении и Азербайджана заявили о готовности провести переговоры в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Пашинян подчеркнул, что решение конфликта должно опираться на компромисс, а не на капитуляцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности проведения в Москве переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом они сказали в интервью ТАСС.

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", - отметил премьер Армении.

Пашинян подчеркнул, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс, а не на капитуляцию одной из сторон.

В свою очередь, глава Азербайджана заявил, что их сторона также готова "встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования".

"Баку готов для любых контактов. А в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому этот вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса" такие контакты прекратились", - сказал Алиев.

Напомним, в субботу, 17 октября, Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили информацию, что Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирие в Нагорном Карабахе.

На следующий день, 18 октября, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нарушение перемирия в Нагорном Карабахе, о котором ранее договорились Армения и Азербайджан.