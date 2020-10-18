Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова Фото из открытых источников

С такой инициативой выступил норвежский депутат от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал

Белорусских оппозиционных политиков Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом сообщает норвежская газета Vårt Land.

Как отмечается, с инициативой выдвижения белорусских оппозиционерок на премию выступил норвежский депутат от Христианско-демократической партии и член комитета по иностранным делам и обороне парламента Норвегии Гейр Тоскедал.

"Они заслуживают высокой оценки за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирного протеста против нелегитимного режима в Беларуси", - говорится в обосновании номинации.

По словам норвежского депутата, Тихановская, Колесникова и Цепкало сыграли "особую роль в борьбе против тоталитарного режима в Беларуси".

"За это они заслуживают Нобелевской премии мира", - добавил он.

Также Тоскедал выразил надежду, что их выдвижение "привлечет еще больше внимания к мирной борьбе оппозиции против последнего диктатора Европы".

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Напомним, недавно депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, которая должна признать белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую и Координационный совет Беларуси легитимными представителями власти страны.