Личный врач Папы Римского умер от осложнений COVID-19

Папа Римский Франциск и Фабрицио Соккорси Vatican News

Мужчине было 78 лет

Личный врач Папы Римского Франциска, Фабрицио Соккорси, умер от онкологического заболевания, осложненного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что врач имел онкологическую патологию. "78-летний Романо был госпитализирован в Джемелли с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19", – говорится в сообщении.

О Соккорси известно, что он родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году мужчина окончил Университет Ла Сапиенца по специальности "Медицина и хирургия". Во время врачебной карьеры он занимался как медицинской практикой, так и преподавательской деятельностью. Также врач консультировал ватиканскую Дирекцию здравоохранения и гигиены и был частью Совета медицинских экспертов при Конгрегации по делам святых.

Папа Франциск назначил Соккорси своим личным врачом в августе 2015 года, и в этом статусе медик путешествовал с понтификом по всему миру.

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Напомним, недавно Папа Римский Франциск призвал население вакцинироваться против COVID-19 и назвал это "этической обязанностью" каждого человека. По словам Франциска, он планирует сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.