"Лекарства Трампа": В Британии возобновили тестирование профилактического препарата от коронавируса
Эксперты хотят проверить, может ли гидроксихлорохин защищать людей от COVID-19
"На испытания с целью проверить, может ли гидроксихлорохин защищать людей от болезни COVID-19, снова получено разрешение от регуляторов медицинской отрасли Великой Британии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эксперты Оксфордского университета возобновят набор людей для проведения испытаний этого лекарственного средства в Великобритании и за рубежом.
Британское регуляторное агентство по лекарственным средствам и медикаментам запретило испытание гидроксихлорохина в начале июня на фоне беспокойства относительно его безопасности для пациентов.
Считалось, что пациенты, которые употребляют это средство, и которое употреблял для профилактики Дональд Трамп, сталкиваются с большим риском летального исхода.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство "Дексаметазон", который можно использовать при коронавирусной инфекции.