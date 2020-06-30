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"Лекарства Трампа": В Британии возобновили тестирование профилактического препарата от коронавируса

Президент США Дональд Трамп

 Фото из открытых источников

Эксперты хотят проверить, может ли гидроксихлорохин защищать людей от COVID-19

В Великобритании возобновили испытания противоречивого антималярийного средства, которое употреблял президент США Дональд Трамп с целью предотвратить заражение коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

"На испытания с целью проверить, может ли гидроксихлорохин защищать людей от болезни COVID-19, снова получено разрешение от регуляторов медицинской отрасли Великой Британии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты Оксфордского университета возобновят набор людей для проведения испытаний этого лекарственного средства в Великобритании и за рубежом.

Британское регуляторное агентство по лекарственным средствам и медикаментам запретило испытание гидроксихлорохина в начале июня на фоне беспокойства относительно его безопасности для пациентов.

Считалось, что пациенты, которые употребляют это средство, и которое употреблял для профилактики Дональд Трамп, сталкиваются с большим риском летального исхода.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство "Дексаметазон", который можно использовать при коронавирусной инфекции.

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