Легендарный джазовый музыкант Уоллес Рони умер от коронавируса
Музыканту было 59 лет
Накануне, 31 марта в США от коронавируса скончалась звезда мирового джаза Уоллес Рони. Об этом пишет The New York Times в Twitter.
"Уоллес Рони, виртуозный трубач, которого называли "единственным настоящим наследником Майлза Дэвиса" и который добился выдающейся карьеры в джазе, умер от коронавируса в 59 лет", - говорится в сообщении.
На официальной странице музыканта в Twitter появилось такое сообщение: "Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер из-за осложнения Covid-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе".
Напомним, ранее сообщалось, что британский актер Эндрю Джек, который был привлечен в работе над картиной "Звездные войны", умер от коронавируса.