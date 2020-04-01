Легендарный джазовый музыкант Уоллес Рони умер от коронавируса

Уоллес Рони Фото из открытых источников

Музыканту было 59 лет

Накануне, 31 марта в США от коронавируса скончалась звезда мирового джаза Уоллес Рони. Об этом пишет The New York Times в Twitter.

"Уоллес Рони, виртуозный трубач, которого называли "единственным настоящим наследником Майлза Дэвиса" и который добился выдающейся карьеры в джазе, умер от коронавируса в 59 лет", - говорится в сообщении.

На официальной странице музыканта в Twitter появилось такое сообщение: "Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер из-за осложнения Covid-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе".

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Напомним, ранее сообщалось, что британский актер Эндрю Джек, который был привлечен в работе над картиной "Звездные войны", умер от коронавируса.