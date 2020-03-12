Ледники Гренландии и Антарктики тают в шесть раз быстрее, чем 30 лет назад

Ледник Pixabay

Ледники тают в результате глобального потепления

Гренландия и Антарктика тают в шесть раз быстрее, чем 30 лет назад. Ускоренные темпы таяния означают, что и уровень моря будет расти быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, причиной ускорения таяния является глобальное потепление. Авторы проекта Ice Sheet Mass Balance изучают ледовой покров в Гренландии и Антарктике в течение последних 30 лет.

Специалисты используют спутниковые снимки для сравнения объема льдов. Отмечается, что в период между 1992 и 2017 годами растаяло примерно 6,4 триллиона льда. Это привело к росту уровня океана на 17,8 миллиметра. 60% этого объема пришлось на Гренландию. В 1990-х годах эта доля составляла около 5%.

Почти все потери льда в Антарктике и половина потерь в Гренландии были связаны с ростом температуры океанов. В результате ледники все быстрее сползали к морю и от них откалывалось все больше айсбергов. Вторая половина гренландских потерь льда связана с повышением температуры воздуха и оттаиванием поверхности ледников.

Профессор Лидского университета Эндрю Шепард отметил, что таяние ледового покрова на текущий момент отвечает за рост уровня Мирового океана на треть.

"Это имеет важные последствия для будущего, береговых подтоплений и размывание почв", - сказал он.

Также ученые отметили, что темпы таяния льда превышают прогнозы. Предполагается, что к 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 53 сантиметра, а таяние ледников может добавить к этому показателю еще 17 сантиметров.

Напомним, ранее был обнаружен новый остров в Антарктиде, который ранее скрывался под толстым слоем льда. Его нашли после того, как ледники отступили через высокие температуры.