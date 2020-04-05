Лечение COVID-19: Во Франции больным пациентам планируют перелить плазму тех, кто уже выздоровел

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Плазму будет взято у 200 пациентов, которые излечились минимум 14 дней назад

Во вторник, 7 апреля во Франции планируют начать проведение клинических исследований с переливание плазмы крови от людей, которые вылечились от Covid-19, пациентам с острой фазой заболевания. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам ученых, плазма крови пациентов, которые выздоровели, имеет антитела, которые борются с коронавирусом SARS-CoV-2. В связи с этим, ученые убеждены, что при переливании крови эти антитела могут передаться больным и помочь бороться с вирусом.

Как отмечается, плазму будет взято у 200 пациентов, которые излечились менее 14 дней назад. После этого кровь перельют инфицированным в больницах Парижа. По предварительной информации, результаты исследований можно оценивать примерно через 2-3 недели после переливания.

К слову, переливания организуют государственные больницы Парижа, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

Напомним, ранее исследователи медицинского центра в Роттердаме и Утрехтского университета заявили, что нашли антитело против коронавируса.