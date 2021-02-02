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Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до апреля

Фото из открытых источников

Его отмена возможна только, если заболеваемость уменьшится втрое

Правительство Латвии и Совет по кризисному управлению решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 6 апреля. Об этом сообщает Delfi

Согласно сообщению, Министерство здравоохранения Латвии предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации в том случае, если заболеваемость коронавирусом снизится в три раза.

Кроме этого, в Мнздраве Латвии хотят ввести новый "принцип светофора" и обозначить четыре группы эпидемиологических показателей, учитывая которые, будут меняться ограничения.

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Как отмечается, "светофор" будет работать следующим образом:

  • "Темно-красный свет" - ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость превышает среднюю по ЕС. 
  • "Красный свет" - ситуация высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет от 100 до 200 новых случаев на 100 тыс. жителей. Можно смягчать ограничения: разрешить торговлю, индивидуальные спортивные занятия, постепенно возобновить очное обучение, разрешить посещать места общественного питания.
  • "Оранжевый свет" - ситуация среднего риска, кумулятивная заболеваемость от 20 до 100 случаев на 100 тыс. жителей. При такой заболеваемости можно будет собираться, торговать, заниматься спортом в помещении, заработают культурные места.
  • "Зеленый свет" - за две недели было менее 20 новых случаев на 100 тыс. жителей. Это позволит снять почти все существенные ограничения.

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Напомним, ранее стало известно, что граждане Украины смогут бесплатно вакцинироваться в Латвии от коронавируса COVID-19, однако для этого они должны иметь временный или постоянный вид на жительство или осуществлять взносы обязательного государственного страхования в стране.

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