Латвия приняла на лечение белорусов, травмированных силовиками

Всего правительство страны выделило 50 тыс. евро для лечения протестующих из Беларуси

Протесты в Бресте TUT.by

Латвия приняла на лечение шестерых белорусов, получивших тяжелые травмы во время протестов или после задержания. Об этом сообщает Latvijas Televīzija.

Отмечается, что протестующие смогли пересечь границу при поддержке волонтерской организации, название которой они не сообщают. По словам мужчин, они могли исчезнуть без вести или сесть в тюрьму, если бы не покинули Беларусь.

Как сообщают журналисты, тело одного из протестующих покрыто шрамами, поскольку в Латвии его прооперировали и нашли в теле осколки от свето-шумовой гранаты. Его ранили, когда он с колонной шел по улице.

Другой протестующий, который согласился дать комментарий, в результате побоев получил контузию, переломы костей лица и ноги и разрыв барабанной перепонки. По словам мужчины, он не принимал участия в протестах, а силовики схватили его посреди улицы, когда он находился в центре города.

Известно, что Латвия выделила 50 тыс. евро для лечения белорусов, пострадавших во время протестов в результате насилия и пыток.

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Ранее сообщалось, что Латвия отменила визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу. Такое решение в стране прокомментировали непризнанием Латвией и другими странами ЕС результатов белорусских выборов.