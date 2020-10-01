live
Новости » Мир Читати новину українською

Латвия не признала легитимность Лукашенко

Александр Лукашенко на церемонии инаугурации belta.by

В постановлении значится, что выборы президента Беларуси не были свободными и честными

Сейм Латвии принял постановление о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что соответствующий документ стал реакцией на инаугурацию Лукашенко 23 сентября.

В постановлении значится, что выборы президента в Республике Беларусь не были свободными и честными, и Латвия не признает обнародованы официальные результаты.

Следует заметить, что недавно латвийский Сейм принял проект резолюции, в котором призвал власти Беларуси провести перевыборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа к всех контролируемых государством СМИ, и разрешив участвовать в выборах на равных условиях.

Новости по теме: США отложили введение санкций против Беларуси из-за несогласованности позиции в ЕС, - СМИ

Напомним, на прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список чиновников из Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих. 

Кроме этого, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси

На днях Великобритания вместе с Канадой ввела санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Управленческая форма не работает": В монобольшинстве заговорили о перезагрузке В "Слуге народа" будут инициировать внеочередные местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса Протесты ФЛП: В "Слуге народа" заявили, что во время кризиса нужно дать максимальную свободу для предпринимателей Бюджет должен быть сбалансированным: В "Слуге народа" анонсировали "огромную дискуссию"
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу