Латвия не признала легитимность Лукашенко
В постановлении значится, что выборы президента Беларуси не были свободными и честными
Сейм Латвии принял постановление о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом пишет Delfi.
Отмечается, что соответствующий документ стал реакцией на инаугурацию Лукашенко 23 сентября.
В постановлении значится, что выборы президента в Республике Беларусь не были свободными и честными, и Латвия не признает обнародованы официальные результаты.
Следует заметить, что недавно латвийский Сейм принял проект резолюции, в котором призвал власти Беларуси провести перевыборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа к всех контролируемых государством СМИ, и разрешив участвовать в выборах на равных условиях.
Напомним, на прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список чиновников из Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих.
Кроме этого, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.
На днях Великобритания вместе с Канадой ввела санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.