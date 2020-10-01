Латвия не признала легитимность Лукашенко

Александр Лукашенко на церемонии инаугурации belta.by

В постановлении значится, что выборы президента Беларуси не были свободными и честными

Сейм Латвии принял постановление о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что соответствующий документ стал реакцией на инаугурацию Лукашенко 23 сентября.

В постановлении значится, что выборы президента в Республике Беларусь не были свободными и честными, и Латвия не признает обнародованы официальные результаты.

Следует заметить, что недавно латвийский Сейм принял проект резолюции, в котором призвал власти Беларуси провести перевыборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа к всех контролируемых государством СМИ, и разрешив участвовать в выборах на равных условиях.

Напомним, на прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список чиновников из Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих.

Кроме этого, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.

На днях Великобритания вместе с Канадой ввела санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.