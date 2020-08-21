Латвия и Эстония вводят запрет на визы для белорусских чиновников

Страны уже подготовили соответствующие списки белорусских чиновников

"Министерство приветствует выводы Совета Европы, созванной в среду, 19 августа 2020 года, и решили продолжить совместные действия, введя адресные индивидуальные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификации результатов президентских выборов и чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов на улицах Беларуси", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Латвия и Эстония уже подготовили соответствующие списки белорусских чиновников. Санкции будут включать запрет на выдачу виз. Двусторонние санкции установят на государственном уровне до введения санкций ЕС, которые должны состояться в скором времени.

В совместном заявлении главы МИД выразили серьезное беспокойство относительно президентских выборов в Беларуси, результаты которых не признает белорусское общество, и призвали страну к мирному и законному урегулированию текущего кризиса.

Ожидается, что в ближайшее время главы МИД представят имеющиеся списки правительствам своих стран.

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Напомним, на днях Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух своих граждан во время акций протеста.

К слову, с 1 сентября 2020 года Украина прекращает безвиз с Беларусью. Для поездок в соседнюю страну гражданам Украины необходимы загранпаспорта. В частности, с началом осени вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины "о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".