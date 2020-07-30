Lamborghini представила новый спорткар с двигателем в 830 лошадиных сил

Lamborghini планирует выпустить всего 40 экземпляров

Итальянская компания Automobili Lamborghini S. p.A. представила новый спорткар Lamborghini Essenza SCV12 с двигателем в 830 лошадиных сил. Об этом сообщил технический директор компании Маурицио Реджиани, передает Car Buzz.

"Essenza SCV12 является лучшим результатом атмосферного двигателя типа V12, который является символом нашей марки с 1963 года", - сказал Реджиани.

В соответствии с заявленными характеристиками, спорткар имеет двигатель типа V12 составляет 830 лошадиных сил и является самым мощным из тех, которые компания когда-либо выпускала до этого. Всего Lamborghini планирует выпустить всего 40 экземпляров этой модели.

Максимальная скорость спорткара 250 км в час. Сейчас компания еще не установила цену на авто, однако уже прогнозируется, что клиенты могут заплатить несколько миллионов за эксклюзив.

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Напомним, в июне 2020 года регистрации новых легковых авто в ЕС составили 949 722 единиц - это на 22,3% меньше по сравнению с июнем 2019 года (1,2 млн авто). Отмечается, что на 1 месте среди стран ЕС по количеству регистраций новых легковых авто Франция - 233 814 авто.