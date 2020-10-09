Куба открывается для иностранных туристов

Куба Фото из открытых источников

Впрочем, нужно будет сдать тест по прибытию

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что Куба открывается для международного туризма. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера, возобновление международного туризма стало возможно благодаря установлению ситуации "новой нормальности" в результате успехов по сдерживанию распространения коронавирус.

В общей сложности 13 из 15 кубинских провинций и муниципалитет Исла-де-ла-Хувентуд теперь готовы принимать путешественников.

Впрочем, Гавана пока остается закрытой, несмотря на то, что смогла сдержать вторую волну инфекции введением строгих ограничений, включая комендантский час.

При этом Марреро отметил, что также будет восстановлено международное авиасообщение. Также премьер добавил, что туристам необходимо будет сдавать тесты на коронавирус по прибытию.

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Напомним, в ВОЗ сообщили, что за прошедшие сутки, 8 октября, в мире подтвердили рекордный показатель заражений коронавирусом - 338 779 новых случаев.