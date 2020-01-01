Куба начинает масштабную денежную реформу

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В стране прогнозируют резкое увеличение цен

С 1 января 2021 года власть Кубы начинает масштабную денежную реформу, чтобы устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, реформу еще в декабре 2020 года анонсировал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который находится на посту с октября 2019 года.

"Созданы все условия для начала упорядочения денежной системы с 1 января 2021 года с единым обменным курсом 24 кубинских песо за доллар", - заявил глава государства.

Реформа должна способствовать рыночным изменениям экономики, по словам экспертов, дуальная денежная система и многочисленные привязки обменных курсов создавали благоприятную среду для непрозрачных операций с государственными субсидиями.

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Предполагается, что реформы в денежной системе Кубы повлекут резкий рост цен на товары и услуги в разных сферах - от транспорта до электроэнергии.

Как отмечается, с 1994 года Куба имела в обращении кубинский песо и кубинский конвертируемый песо (CUC). Последний со времени введения был предназначен для замены доллара США на территории страны. Американскую валюту изъяли из-за санкций США.

Следует заметить, что конвертируемым песо могли расплачиваться иностранные туристы, приезжавшие в страну. Курс доллара к CUC составлял примерно 1 к 24. Однако кубинский песо соотносился с долларом как 1 к 1, и такой курс оставался неизменным со времени Кубинской революции 1953-59-х лет.

Также часть зарплаты в конвертируемых песо, что считаются твердой валютой и дают ряд преимуществ, получали сотрудники государственных учреждений.

Напомним, в начале октября 2021 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что страна открывается для международного туризма.