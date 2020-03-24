"Крымский мост. Сделано с любовью": ФБК выпустил вторую часть расследования о Симоньян и Кеосаяне

Аркадий Ротенберг перевел на счет Фонд развития кинематографии, образования и культуры 54 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил вторую часть расследования о Маргарите Симоньян и Тигране Кеосаяне — на этот раз о съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью". Соответствующее расследование опубликовано на сайте Навального.

Из расследования следует, что 54 млн рублей на фильм выделил Фонд развития кинематографии, образования и культуры. А что самое интересное, так это то, что данный денежный перевод — единственный за все время существования фонда (с 2013 года).

Отмечается, что деньги на счет Фонда перевел российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, чья компания соответственно строила Крымский мост. Однако, ранее представитель Ротенберга в беседе с "Русской службой BBC" заявлял, что бизнесмен не оказывал финансовую помощь при съемках фильма.



Изначально на фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" было выделено 100 млн рублей на безвозвратной основе. 46 из них получили в виде гонораров родственники Симоньян и Кеосаяна. Для сравнения: 14 актеров фильма получили 10 миллионов рублей.

Напомним, в оккупированном Крыму увидели опасность от Крымского моста. Глава так называемой "администрации Крыма" Сергей Аксенов опасается, что коронавирус может проникнуть на полуостров через Крымский мост.

Ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь границы Украины за Крымский мост,