Крушении самолета Качиньского: Прокуратура Польши потребовала арестовать троих диспетчеров из Смоленска

Обломки на месте крушения самолета Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, вблизи Смоленска. Фото: EPA / SERGEI CHIRIKOV / архивное фото

Если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск

Прокуратура Польши обратилась в районный суд в Варшаве с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших в апреле 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный, когда президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик, передает Polskie Radio.

Согласно сообщению, если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск по обвинению в умышленном доведении до авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек.

В свою очередь, по информации "Интерфакса", Россия не будет выдавать Польше смоленских диспетчеров, если получит такое требование. Конституция страны запрещает выдавать граждан РФ другим странам.

Польские следователи установили, что в день крушения в аэропорту Смоленска не работала радиолокационная система посадки, из-за чего диспетчеры не видели, где находится самолет, поэтому, как считает польская сторона, передавали пилотам ложную информацию и давали команды о снижении и заходе на посадку.

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Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося недалеко от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) говорили, что самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку при плохой погоде. Польская прокуратура, не отрицая вины экипажа, также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Россия эти обвинения отвергает.

В апреле 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором, в частности, отмечается, что левое крыло самолета Ту-154 было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Ранее сообщалось, суд Польши признал экс-руководителя канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента страны Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года.