Крушение судна в Турции: Пятерых украинцев спасли

Спасение украинцев в Турции Фото из открытых источников

Сейчас продолжаются поиски еще пятерых членов экипажа

В Турции с судна Arvin, которое затонуло в Черном море, спасены пять украинцев и один иностранец. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Отмечается, что поиски еще пятерых членов экипажа продолжаются. Всех спасенных доставили в государственную больницу города Бартин, их состояние удовлетворительное.

В то же время посольство Украины в Турции назвало имена спасенных членов экипажа судна. "Имена спасенных членов экипажа с затонувшего судна "Arvin" - Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкати, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице г. Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонуло сухогрузное судно "Арвин", а спасатели начали поиск 15 членов экипажа. В район бедствия отправились катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

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Впоследствии стало известно, что судовладельцем затонувшего в Черном море сухогруза есть украинская компания, а ходило оно под знаменем Палау. В турецкий порт Бартын сухогруз пришел из грузинского порта Поти.