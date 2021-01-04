Крупнейшая структура во Вселенной: Астрономы нашли новое скопление галактик

Во Вселенной обнаружили новое гигантское скопление галактик Иллюстративное фото

Гигантская структура может содержать от десятков до десятков тысяч звездных скоплений

Во Вселенной международная группа астрономов обнаружила новую гигантскую структуру, которая состоит из восьми скоплений галактик. Об этом сообщает Правительственный курьер со ссылкой на статью, опубликованную на ресурсе arXiv.

Отмечается, что найденное скопление является одним из крупнейших структур во Вселенной. Оно может содержать от десятков до десятков тысяч галактик.

"Наш Млечный Путь находится в большом сверхскоплении Девы, где находится более 30 тысяч галактик общей массой около 1500 триллионов масс Солнца. Новое сверхскопления галактик находится на красном смещении (z) 0,36, что соответствует расстоянию почти в пять миллиардов световых лет", - говорится в материале.

Данные о гигантской структуре были получены с помощью рентгеновского телескопа eROSITA. Предварительный анализ исследователей показал, что красное смещение новой космологической структуры составляет 0,36 — это соответствует расстоянию примерно четырех миллиардов световых лет.

Скопление галактик arXiv

Также сообщается, что скопление eFEDS J093513.3+004746, расположенное в северной части сверхскопления, является самым мощным и самым ярким из восьми. Его массу ученые оценили примерно в 580 триллионов солнечных масс.

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К слову, наименее массивные скопления eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 имеют массу примерно 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений составляют от 140 до 250 триллионов солнечных масс.

Напомним, недавно телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 1365 в созвездии Печь, которая находится от планеты Земля на расстоянии около 60 миллионов световых лет.