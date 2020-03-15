Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии для использования их в качестве больниц для борьбы с коронавирусом
Он заявил, что сам будет платить зарплату врачам и другим работникам
Футболист Криштиану Роналду решил переделать свои отели в Португалии на больницы, чтобы там смогли лечить больных коронавирусом.
Об этом сообщает Marca.
Так, спортсмен отметил, что пациентам не придется платить за пребывание в больницах, а зарплату сотрудникам он будет платить сам.
Сейчас Роналду находится на острове Мадейра.
Известно, что на фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии.
Напомним, ранее сообщалось, что одноклубник Роналду Даниэле Ругани заболел коронавирусом.
Также отмечалось, что с 12 марта и до 3 апреля включительно три матча УПЛ, Кубка Украины и других национальных соревнований будут проходить без зрителей.