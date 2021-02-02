Красные, желтые, синие и зеленые: В Казахстане разработали приложение, которое делит людей по цвету

Мобильное приложение отличает людей по 4 цветам Фото pixabay.com

Он будет определять, кому можно и нельзя находиться в общественных местах

В Казахстане разработали специальное мобильное приложение с помощью которого можно за цветовой идентификацией определять "безопасность" человека для окружающих в условиях пандемии. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечается, приложение "Ashyq" разработало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны совместно с Министерством здравоохранения. Он предназначен для контроля и анализа данных об эпидемиологической ситуации в Казахстане.

При этом добавляется, что особенностью такого мобильного приложения является наличие цветных датчиков.

"Теперь для посещения этих территорий необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, если у человека в телефоне во время посещения общественных мест светится красный цвет, то это означает, что ему стоит оставаться на самоизоляции и запрещено передвигаться по городу.

Желтый окрас свидетельствует о частичных ограничениях. В частности, лицо указано в базе данных ПЦР как "контактное". В таком случае человек может ходить в продуктовые и хозяйственные магазины, аптек не далее, чем 500 метров от места самоизоляции.

Для пользователей приложения, которые имеют синий цвет, можно находиться везде, кроме мест, где обязательным является наличие ПЦР-теста (например, аэропорт).

Относительно зеленого цвета, то он свидетельствует об отсутствии какой-либо угрозы передачи коронавируса от человека, поскольку в результате недавнего тестирования на COVID-19, полученный результат был отрицательным.

"Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона в посетителей в приложении есть функция для сотрудников, которые контролируют вход в помещения, которые смогут проверить статус с помощью ИНН или сканирования штрих-кода, расположенного на удостоверении личности", - добавили в пресс-службе.

Мобильное приложение "Ashyq" уже доступно для скачивания в App Store и Play Market.

Ранее сообщалось, что в Турции создали новый прибор для диагностирования коронавируса. Он может выявить наличие болезни в организме человека всего за 10 секунд.