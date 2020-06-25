Космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю в августе

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли Фото из открытых источников

Накануне возвращения астронавты будут отработать возможные чрезвычайные ситуации

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с экипажем вернется на Землю в начале августа 2020 года. Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич, передает пресс-служба компании.

По его словам, накануне возвращения на Землю, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен будут отработать возможные чрезвычайные ситуации, остальное время экипаж Crew Dragon потратит на научно-исследовательскую работу на борту МКС.

Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea — NASA (@NASA) June 24, 2020

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Напомним, 30 мая, в США провели успешный запуск первого пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дугласом Херли и Робертом Бенкеном - корабль Crew Dragon отправился в сторону Международной космической станции (МКС).