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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС и направляется к Земле

Crew Dragon twitter.com

Приземление должно состояться в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов

Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит американской компании Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направляется в сторону Земли. Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Как сообщается, расстыковка состоялась в 02:45 по киевскому времени. Приземление запланировано в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов, около полуночи. На борту корабля находится два астронавта — Роб Бенкен и Даг Херли.

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Напомним, 30 мая в США провели успешный запуск пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дагласом Херли и Робертом Бенкеном. 

После чего Crew Dragon компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

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