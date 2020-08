Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС и направляется к Земле

Приземление должно состояться в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов

Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит американской компании Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направляется в сторону Земли. Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Как сообщается, расстыковка состоялась в 02:45 по киевскому времени. Приземление запланировано в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов, около полуночи. На борту корабля находится два астронавта — Роб Бенкен и Даг Херли.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.



Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU