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SpaceX продала первый гражданский полет в космос американскому миллиардеру

Гендиректор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман SpaceX

Участие в запуске уже оплатил гендиректор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман

Компания Илона Маска SpaceX к концу 2021 года может запустить ракету Falcon 9 Inspiration4, экипаж которой будет состоять только из гражданских. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"SpaceX намерена не раньше четвертого квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту — с исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в запуске уже оплатил гендиректор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман и стал спонсором полета трех других участников, имена которых объявят в скором времени.

По данным агентства АР, Айзекман планирует собрать 200 млн долларов пожертвований в пользу детской больницы St. Jude в Мемфисе, которая изучает и исследует онкологические заболевания. Половину из них составят личные средства предпринимателя.

К слову, участницей миссии бизнесмен уже выбрал работницу больницы. Третий член экипажа будет случайным образом выбран из тех, кто в течение февраля сделает пожертвование St. Jude не менее 10 долларов. Четвертым участником станет владелец одной из компаний, которая пользуется услугами Shift4 Payments, поставщик интегрированных решений для обработки платежей и технологических решений.

Уже известно, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом на околоземную орбиту, где экипаж пробудет несколько дней, облетая Землю и приземлится у побережья Флориды.

Индивидуальную траекторию полета будет тщательно контролировать, на каждом этапе, система управления полетами SpaceX.

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Ранее сообщалось, что в 2021 году SpaceX намерена увеличить количество полетов и осуществить почти 50 запусков. В прошлом году компания осуществила 26 запусков.

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