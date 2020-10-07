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Видео дня: Астрономы показали впечатляющие снимки туманности Киля

Галактическая Туманность Киля Фото из открытых источников

Сами снимки были сделаны благодаря телескопу обсерватории Джемини, расположенной в Чили

Астрономы из Хьюстонского университета Райса сделали наиболее детализированные кадры галактической туманности Киля (NGC 3372), находящейся в созвездии Киля, сообщает Science Alert.

"Результаты очень впечатляют. Мы видим множество деталей, которые никогда ранее не наблюдали на краю облака, включая длинную серию параллельных хребтов, которые могли быть созданы магнитным полем. Также видим почти идеально гладкую синусоиду и фрагменты в верхней части, которые, кажется, находятся в процессе отсечения от облака сильным ветром", - отметил физик Патрик Хартиган.

По его словам, астрономы получили фотографии туманности Киля с разрешением в 10 раз большей, чем изображения, сделанные без адаптивной оптики, и примерно вдвое резче, чем изображения, сделанные телескопом Хаббл.

Сами же кадры показали новые подробности взаимодействия облака пыли и газа и скопления молодых великих звезд вблизи.

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