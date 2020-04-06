Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Пандемия стала "угрозой здоровью граждан", похожей на природную катастрофу, отметила канцлер

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса COVID-19 самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского Союза, передает Deutsche Welle.

По ее словам, пандемия стала "угрозой здоровью граждан", похожей на природную катастрофу.

"С моей точки зрения, Европейский Союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания", - отметила Меркель.

Канцлер Германии призвала показать, что ЕС готов защищать свою экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

"Это особенно верно для стран еврозоны. Германия достигнет успеха лишь в том случае, если у Европы будет все хорошо", - подчеркнула Ангела Меркель.

Напомним, из недавнего обращение канцлера Германии Ангелы Меркель к нации выделили 10 важных советов для Украины относительно борьбы с коронавирусом.