Коронавирус в США: На карантин закрыли Гранд Каньон
Пока можно воспользоваться виртуальными турами для изучения Гранд Каньона
В Соединенных Штатах Америки Национальный парк Гранд Каньон объявил о временном закрытии из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
Как отмечается, руководство парка приняло такое решение в соответствии с рекомендациями американского Минздрава и главного санитарного врача округа Коконино.
"Сегодня Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Гранд Каньон. Получив это прошение, мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления", - отметили в нацпарке.
Руководство также предложило воспользоваться пока виртуальными турами для изучения Гранд Каньона.
Справка:
Гранд Каньон - один из глубочайших каньонов мира и один из старейших нацпарков США. Он расположен на северо-западе штата Аризона, в среднем течении реки Колорадо.
Длина каньона — 466 км, глубина — 1600 м, ширина на уровне поверхности плато — 8—25 км, около дна — менее 1 км (на отдельных участках — до 120 м).
Статус "Национальный парк Гранд каньон" он получил в 1917 году. В 1979 году его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гранд-Каньон является одним из главных мест туризма в США — его ежегодно посещают более 2 млн человек.
Напомним, Музей Гетти в Лос-Анджелесе нашел способ развлечь людей во время карантина и запустил челендж, который заключается в воссоздании известных картин с помощью вещей, находящихся дома.