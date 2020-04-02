Коронавирус в США: На карантин закрыли Гранд Каньон

Национальный парк Гранд Каньон из открытых источников

Пока можно воспользоваться виртуальными турами для изучения Гранд Каньона

В Соединенных Штатах Америки Национальный парк Гранд Каньон объявил о временном закрытии из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Как отмечается, руководство парка приняло такое решение в соответствии с рекомендациями американского Минздрава и главного санитарного врача округа Коконино.

"Сегодня Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Гранд Каньон. Получив это прошение, мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления", - отметили в нацпарке.

Руководство также предложило воспользоваться пока виртуальными турами для изучения Гранд Каньона.

Справка:

Гранд Каньон - один из глубочайших каньонов мира и один из старейших нацпарков США. Он расположен на северо-западе штата Аризона, в среднем течении реки Колорадо.

Длина каньона — 466 км, глубина — 1600 м, ширина на уровне поверхности плато — 8—25 км, около дна — менее 1 км (на отдельных участках — до 120 м).

Статус "Национальный парк Гранд каньон" он получил в 1917 году. В 1979 году его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гранд-Каньон является одним из главных мест туризма в США — его ежегодно посещают более 2 млн человек.

Напомним, Музей Гетти в Лос-Анджелесе нашел способ развлечь людей во время карантина и запустил челендж, который заключается в воссоздании известных картин с помощью вещей, находящихся дома.