Коронавирус в США: На борту авианосца "Теодор Рузвельт" у более, чем 100 военных моряков обнаружили COVID-19
Капитан судна считает необходимым поместить на карантин почти весь экипаж
У более сотни американских военных моряков обнаружили коронавирус. Все они находятся на борту авианосца "Теодор Рузвельт", который сейчас находится на стоянке на острове Гуам, передает San Francisco Chronicle.
Согласно сообщению, капитан авианосца Бретт Крозье написал Пентагону письмо с просьбой о срочной помощи для спасения экипажа, который состоит из более 4 тыс. человек.
"Мы не на войне. Моряки не должны гибнуть", - отметил Крозье.
Капитан авианосца считает необходимым поместить на карантин почти весь экипаж, но подчеркивает, что в небольших каютах, где живут моряки, изоляция больных невозможна.
Напомним, по последним данным Соединенные Штаты Америки являются лидером по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 - 189 618 человек, среди них летальных исходов - 4 079, излечились - 7 109.