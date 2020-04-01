Коронавирус в США: На борту авианосца "Теодор Рузвельт" у более, чем 100 военных моряков обнаружили COVID-19

Согласно сообщению, капитан авианосца Бретт Крозье написал Пентагону письмо с просьбой о срочной помощи для спасения экипажа, который состоит из более 4 тыс. человек.

"Мы не на войне. Моряки не должны гибнуть", - отметил Крозье.

Капитан авианосца считает необходимым поместить на карантин почти весь экипаж, но подчеркивает, что в небольших каютах, где живут моряки, изоляция больных невозможна.

Напомним, по последним данным Соединенные Штаты Америки являются лидером по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 - 189 618 человек, среди них летальных исходов - 4 079, излечились - 7 109.