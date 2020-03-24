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Коронавирус в России: Людей, которые контактировали с больными найдут по геолокации

AFP

Система будет основана на данных мобильных операторов по геолокации телефонов конкретных людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет издание Meduza.

Система будет основана на данных мобильных операторов по геолокации телефонов конкретных людей.

Мишустин распорядился рассылать гражданам информацию о том, что они контактировали с больным человеком, а также передавать эти сведения в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусов.

Как известно, в РФ по состоянию на утро 23 марта коронавирус обнаружили у 438 человек. Больше всего заболевших в Москве - 262 человека.

Напомним, по состоянию на 24 марта количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.

 
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