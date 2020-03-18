Коронавирус в мире: В Сербии ввели комендантский час, а студенты должны срочно покинуть общежития

Человек в защитной маске на лошадиной повозке на улицах Неаполя, Италия, 13 марта 2020 года EPA-EFE

В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские и военные

Правительство Сербии из-за вспышки коронавируса 17 марта ввело комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра. Об этом заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, передает Радио Свобода.

Отмечается, что в период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых в стране около 7 тысяч человек.

Сообщается, что гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений.

В то же время все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В Сербии сейчас зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В страну в течение минувших двух суток прибыли 35 тысяч граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус.

По словам Вучича, такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.

Сербские власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

Напомним, премьер-министр соседней Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом.