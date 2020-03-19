Коронавирус в мире: В Канаде резко выросли продажи каннабиса

Медицинский каннабис из открытых источников

Наблюдается увеличение продаж на 80-100% по сравнению прошлыми выходными

Компания правительственного предприятия, которая имеет законодательную монополию на продажу рекреационного каннабиса в провинции Квебек (Канада), SQDC заявила о резком увеличении продаж каннабиса в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Фабрис Жигере, передает Le Figaro.

"Мы заметили увеличение продаж за последние несколько дней. Предложение стабильна как в интернете, так и в филиале", - отметил он.

На остальной территории Канады компания по производству медицинского каннабиса Canopy Growth закрыла свои 23 магазины розничной торговли, ссылаясь на социальную ответственность за ограничение контактов между покупателями.

"Мы поощряем людей покупать в интернете, а не в магазине", - сказал вице-президент по вопросам коммуникаций Джордан Синклер.

В Онтарио, крупнейшем рынке каннабиса в Канаде, сейчас сосредотачивают свои усилия на поставке из компании Ontario Cannabis Store, которая имеет монополию на продажу в Интернете.

"Мы наблюдали заметное увеличение объемов продаж за последние несколько дней на нашем веб-сайте", - подчеркнул директор по коммуникациям Даффид Родерик, указывая увеличение на 80-100% по сравнению прошлыми выходными.

Напомним, по состоянию на утро, 19 марта, в мире зарегистрировано более 218 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19. в Частности, в Италии количество заболевших возросло до 35 713 человек, из них, вилікувалось - 4025 человек, умерло - 2978 пациентов.

По последним данным, в Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.