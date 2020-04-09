Коронавирус в мире: Уже более 1,5 млн людей заражены COVID-19

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Вместе с тем, выздоровели от коронавируса 328 661 человек

По состоянию 3:00 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Вместе с тем, от коронавируса выздоровели 328 661 человек. Среди них больше всего выздоровело в Китае - 77,5 тыс. людей, в Испании - свыше 48 тыс. людей, а также в Германии - свыше 46 тыс. людей.

Кроме того, во всем мире зарегистрировали 88 338 летальных случаев. Больше всего смертей зафиксировано в Италии (17 669), США (14 695), Испании (14 792) и Франции (10 869).

Напомним, в Украине зарегистрировано 1668 случаев коронавируса, из которых свыше полусотни летальные.