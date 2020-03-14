Коронавирус в мире: Польша приостанавливает железнодорожное и авиасообщение и закрывает границы

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Такое решение приняли, поскольку зарегистрированные в Польше случаи заражения новым коронавирусом "импортированные"

Польша останавливает международное железнодорожное и авиасообщение, вводит запрет на въезд иностранцев и закрывает границы, в том числе со странами ЕС.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам главы правительства Матеуша Моравецкого, это делают для максимальной безопасности поляков.

Он пояснил, что зарегистрированные в Польше случаи заражения новым коронавирусом "импортированные", поэтому власть хочет предотвратить дальнейшее проникновение Covid-19 в страну.

Известно, что границы закрывают на 10 дней, но позже, в случае необходимости, этот срок могут продлить до 20 дней или месяца.

Международное сообщение приостановят уже в ночь с 14 на 15 марта.

В пределах Польши внутреннее и железнодорожное движение будет продолжать действовать, а граница также будет открытой для поляков с последующей возможностью их обсервации.

Отмечается, что в Польше временно закроют торговые центры и развлекательные заведения.

Как сообщалось ранее, Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной в связи с коронавирусом.

Также во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.