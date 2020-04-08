Коронавирус в мире: Количество больных СOVID-19 в Беларуси превысило тысячу

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У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме

По состоянию на 8 апреля в Беларуси коронавирусом заразились 1066 человек - за сутки количество больных СOVID-19 увеличилось на 205.

Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

По последним данным, на стационарном лечении находятся 976 человек.

Известно, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

При этом 77 человек уже выздоровели от коронавируса, а количество летальных исходов составляет 13.

Также в Минздраве отметили, что 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы при участии ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 нет уже второй день подряд.

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Отмечается, что больше всего пострадали от коронавируса жители Минска, Витебска и Минской области.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ввести карантин в Беларуси можно за один день, однако это разрушит экономику страны и приведет к негативным последствиям.

Кроме этого, Лукашенко запретил отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения белорусов, которые покинули территорию страны после предупреждения о пандемии коронавируса.