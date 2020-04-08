Коронавирус в мире: Количество больных СOVID-19 в Беларуси превысило тысячу
У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме
По состоянию на 8 апреля в Беларуси коронавирусом заразились 1066 человек - за сутки количество больных СOVID-19 увеличилось на 205.
Об этом сообщает Минздрав Беларуси.
По последним данным, на стационарном лечении находятся 976 человек.
Известно, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
При этом 77 человек уже выздоровели от коронавируса, а количество летальных исходов составляет 13.
Также в Минздраве отметили, что 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы при участии ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 нет уже второй день подряд.
Отмечается, что больше всего пострадали от коронавируса жители Минска, Витебска и Минской области.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ввести карантин в Беларуси можно за один день, однако это разрушит экономику страны и приведет к негативным последствиям.
Кроме этого, Лукашенко запретил отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения белорусов, которые покинули территорию страны после предупреждения о пандемии коронавируса.