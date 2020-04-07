Коронавирус в мире: Джонсон провел ночь в реанимации, к ИВЛ его не подключали

Борис Джонсон EPA-EFE

Вчера состояние премьер-министра Британии ухудшилось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии после обострения симптомов коронавируса COVID-19, передает ВВС.

Согласно сообщению, в офисе главы британского правительства на Даунинг-стрит заявили, что Джонсон был переведен в отделение по совету своей медицинской бригады и получал "отличную помощь".

"Премьер-министр находился под опекой врачей в больнице Святого Томаса в Лондоне после того, как поступил с постоянными симптомами коронавируса. В течение дня состояние премьер-министра ухудшилось, и, по совету его медицинской команды, он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице", - говорится в заявлении.

Как известно, премьер получил кислород накануне поздно вечером, прежде чем его отправили в реанимацию. Этот шаг означает, что Джонсон находится ближе к аппарату искусственной вентиляции легких, который контролирует процесс дыхания организма, если он ему понадобится.

Напомним, 27 марта стало известно, что 55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Вчера, 6 апреля, Джонсона был госпитализирован в больницу. Вместе с тем Джонсон продолжает выполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства.