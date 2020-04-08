Коронавирус в Африке: Количество инфицированных превысило 10 тысяч

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От недуга на материке погибло как минимум 500 человек

По состоянию на 8 апреля на африканском континенте зарегистрировано более 10 700 подтвержденных случаев коронавируса, а список стран Африки вводит целый ряд мероприятий по сдерживанию распространения пандемии. Об этом сообщает Africanews.

Так, по последним данным на материке было зафиксировано 10 762 случаев заражения COVID-19, из которых 534 - летальные. Однако, по состоянию на 8 апреля количество тех, кто выздоровел, выросла до 1192 человек.

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Как отмечается в странах Африки коронавирусное заболевание быстро распространилось, а количество инфицированных стремительно возросло. Однако, по предварительной информации, на континенте вирус не обнаружили лишь на Коморских островах и Лесото.

Напомним, в феврале этого года в Египте подтвердили первый случай инфицирования коронавирусной болезнью, что стало первым заражением на COVID-19 в Африке.