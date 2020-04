Коронавирус у Джонсона: Премьера Британии выписали из больницы

Политик продолжит восстанавливаться в своей усадьбе и Бакингемшире

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 12 апреля сообщило издание Sky News.

Как отмечается, после выписки из больницы Борис Джонсон продолжит восстанавливаться после болезни в своей усадьбе Чекерси, что расположена в графстве Бакингемшир.

Prime Minister Boris Johnson has been discharged from hospital and will continue his recovery at Chequers