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Коронавирус у Джонсона: Премьера Британии выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из открытых источников

Политик продолжит восстанавливаться в своей усадьбе и Бакингемшире

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 12 апреля сообщило издание Sky News.

Как отмечается, после выписки из больницы Борис Джонсон продолжит восстанавливаться после болезни в своей усадьбе Чекерси, что расположена в графстве Бакингемшир.

Напомним, 27 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. 

Однако примерно через 10 дней стало известно, что самочувствие Джонсона ухудшилось, и он был переведен в реанимацию

А впоследствии, 9 апреля, в СМИ появилась информация, что британского премьера перевели из реанимационного отделения в обычную палату. 

 

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