"Коронавирус, пока!": В центре Праги устроили застолье-прощание

Для празднования установили стол длиной 500 м

"Коронавірусне" застолье на Карловом мосту в Праге Фото: Однако "Коронавірусне" застолье на Карловом мосту в Праге Фото: Однако

На знаменитом Карловом мосту в центре Праги организовали вечеринку, чтобы "символично попрощаться" с коронавирусом. Об этом сообщают Novinky.

Согласно сообщению, за длинным столом собрались тысячи гостей, они делились едой и напитками, которые принесли из дома.

Участие в застолье была бесплатным, однако посетителям нужно было зарегистрироваться через гигиенические и организационные причины. Уже на месте зарегистрированные участники получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол. В то же время участники застолья были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

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По словам организаторов, такой праздник должен символизировать прощание с прошлым сложным периодом эпидемии, а также предстоящий летний отдых. Кроме этого, они хотели воспользоваться необычной ситуацией, когда легендарный чешский мост в основном пустой, поскольку действуют ограничения на въезд для туристов.

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Напомним, недавно министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что страна с уважением относится к воинам Красной Армии и заботится об их захоронения на своей территории, но демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу не отдаст России.